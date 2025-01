Lecce, inaugurazione Anno Giudiziario: magistrati contestano ed Errede critica

A poche ore dall’inaugurazione dell’anno giudiziario a Lecce, si accende una polemica nella polemica. Durante la cerimonia, i magistrati presenti hanno deciso di manifestare il loro dissenso nei confronti di una riforma controversa che prevede la separazione delle carriere per i magistrati. In un gesto simbolico, hanno abbandonato l’aula mentre il rappresentante del governo stava parlando, sventolando la Costituzione in mano e indossando una coccarda sulla toga.

La questione della separazione delle carriere divide profondamente i magistrati: alcuni sostengono che possa migliorare l’efficienza del sistema giuridico, mentre altri temono che possa minare l’indipendenza e l’equilibrio dei poteri. La modalità scelta per esprimere il dissenso ha suscitato reazioni contrastanti; da un lato c’è chi applaude il coraggio dei magistrati nel difendere i principi della giustizia, dall’altro chi critica la mancanza di rispetto verso le istituzioni.

In seguito alla manifestazione, il giudice Pietro Errede ha deciso di esprimere la sua opinione tramite un post sui social. Le sue parole sono state chiare e dirette: “La Costituzione non si sventola ma si rispetta”. Ha richiamato l’attenzione sull’importanza di seguire le leggi e le procedure democratiche, sottolineando che l’articolo 138 della Costituzione prevede un preciso procedimento di revisione, pensato per adattare la Carta ai cambiamenti della società. “Possiamo anche non essere d’accordo”, ha aggiunto, “ma le leggi si rispettano e si applicano”.

Le sue dichiarazioni hanno alimentato ulteriormente il dibattito. Da una parte, molti hanno apprezzato il richiamo al rispetto delle istituzioni, evidenziando come la democrazia richieda anche la capacità di accettare decisioni, anche quando non si condividono. Dall’altra parte, ci sono stati coloro che hanno percepito nel suo intervento una mancanza di comprensione delle reali preoccupazioni dei magistrati, che avvertono un pericolo per la loro autonomia e per la qualità della giustizia. L’anno giudiziario si è aperto insomma sotto il segno della polemica, e sarà interessante vedere come evolverà questo confronto tra magistrati e magistrato, governo e opinione pubblica. La questione della separazione delle carriere non è solo tecnica, ma tocca temi fondamentali riguardanti l’indipendenza della magistratura e il rispetto delle norme costituzionali.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts