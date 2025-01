Galatina, 250 mila euro per la digitalizzazione degli archivi di edilizia privata

Negli ultimi giorni, il Comune di Galatina ha ricevuto un significativo finanziamento di 250.000 euro dalla Regione Puglia, un traguardo che rappresenta un passo fondamentale verso la digitalizzazione degli archivi di edilizia privata. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che mira a modernizzare e semplificare le pratiche burocratiche attraverso l’adozione di tecnologie innovative.

L’intervento finanziato consentirà la dematerializzazione di almeno il 50% delle pratiche edilizie attualmente custodite in forma cartacea. Si stima che il Comune abbia circa 13.000 pratiche edilizie, di cui inizialmente 6.500 saranno digitalizzate. Questo processo non solo mira a preservare la documentazione storica, ma anche a rendere più efficiente il lavoro degli uffici e dei tecnici del settore. Le pratiche saranno scansionate e inserite nel GIS (Geographic Information System), facilitando così l’accesso e la gestione delle informazioni.

L’Amministrazione Comunale, sotto la guida del Sindaco Fabio Vergine, ha già avviato iniziative simili, con l’obiettivo di trasformare Galatina in una “Smart City”. Questa visione è sostenuta dall’Assessore all’Urbanistica, Guglielmo Stasi, e dall’Assessore all’Innovazione Tecnologica, Anna Maria Congedo, che sottolineano l’importanza di sviluppare una solida infrastruttura digitale. “Questo obiettivo rappresenta un passaggio cruciale per migliorare l’efficienza operativa e ottenere risultati migliori in tempi più rapidi”, ha dichiarato Congedo.

Il finanziamento è stato ottenuto attraverso una procedura “a sportello” che consente di finanziare le proposte progettuali in ordine cronologico fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Questo approccio dinamico è un ulteriore segnale della volontà dell’Amministrazione di rispondere alle esigenze del territorio in modo tempestivo e efficace.

Tuttavia, non mancano le polemiche. Congedo ha espresso il proprio disappunto nei confronti di alcuni membri dell’opposizione, accusandoli di cercare visibilità politica a scapito del lavoro svolto dall’Amministrazione. “Non è con la propaganda che si pratica la buona azione politica, ma con il lavoro che questa Amministrazione continua a fare in piena sinergia tra tutti gli assessorati”, ha affermato.

In effetti, il finanziamento per la digitalizzazione degli archivi si aggiunge all’istituzione del SUE (Sportello Unico Edilizia) digitale, avvenuta nel luglio 2023. Questi progressi indicano un chiaro impegno dell’Amministrazione Vergine nel voler migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese di Galatina.

La visione del Sindaco Fabio Vergine e della sua squadra sta portando a risultati tangibili, e il percorso intrapreso sembra promettere ulteriori sviluppi positivi per il futuro della città. Con l’augurio di proseguire su questa strada, l’Amministrazione invita tutti a collaborare per il bene comune, evitando strumentalizzazioni politiche che possono ostacolare il progresso collettivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts