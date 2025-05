Frigole senz’acqua. E arriva l’estate

L’allarme era stato lanciato già a febbraio scorso: i residenti di Frigole sono senz’acqua. O meglio, quella che esce dai rubinetti con il contagocce non è sufficiente a svolgere le normali attività quindiane, doccia compresa. Peraltro la pressione è così bassa da non permettere l’attivazione della caldaia, lasciando così bambini, donne e anziani senza acqua calda. Nei mesi scorsi un incontro in Commissione con i dirigenti di Aqp aveva portato all’individuazione di una soluzione che passa dall’allaccio alla rete di Acquedotto invece che a quella di Arif, come attualmente è. Ma è una soluzione poco praticabile, a detta dei residenti, e comunque non valida per tutti. E adesso arrivano anche le bollette del 2019

