Tiggiano (LE), grande successo per Santu Pati 2025

Tiggiano (LE) – Il capodanno contadino del Salento chiude l’edizione 2025 in grande stile. La festa per “Santu Pati” nel Capo di Leuca da a tutti appuntamento al prossimo anno congedandosi con il concerto di Antonio Castrignanò e Taranta Sound, con la partecipazione di Don Rico e Io te e Puccia. Un evento che Puglia Armonica ha saputo valorizzare mettendo in luce quelle che sono le peculiarità più caratterizzanti della festa di Sant’Ippazio Patrono di Tiggiano. Santu Pati, come sottolineato dal presidente del comitato festa Luigi Protopapa è una festa che affonda le sue radici nelle tradizioni contadine salentine e che, anno dopo anno, cresce sempre più.

