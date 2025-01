Trepuzzi (LE), ancora auto in fiamme e il sindaco scrive al Prefetto

Trepuzzi (LE) – Terza auto in fiamme a Trepuzzi in una settimana. Attorno alle 4.30 del 25 gennaio, infatti, in via Enrico Fermi si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce per l’incendio di una Audi A4 di proprietà di un 47enne del posto: l’intervento dei vigili del fuoco è servito a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante, limitando i possibili danni. Questo ennesimo episodio incendiario nell’arco di pochi giorni, desta forte preoccupazione nella città e così il primo cittadino Giuseppe Taurino ha rilasciato una dichiarazione attraverso le sue pagine social: “Noi come Istituzioni non solo abbiamo il dovere di vigilare e di informare gli organi inquirenti su ciò che abbiamo potuto notare o avvertire nella nostra comunità ma abbiamo anche la responsabilità morale di dare una risposta forte a questi attacchi criminali. Ribadisco la mia piena fiducia nel lavoro degli organi inquirenti – prosegue il sindaco – e sulla pronta risposta delle autorità preposte nel chiarire l’origine di tali attentati”. “Questa mattina – conclude Taurino – ho chiesto al prefetto, che ringrazio per la disponibilità e sensibilità che ha sempre dimostrato per il territorio, un’attenzione particolare da parte del Comitato per la sicurezza, così come avvenuto nelle occasioni precedenti, ribadendo la più totale fiducia nelle Istituzioni e nel loro operato, ma occorre fare immediatamente chiarezza per arrestare questa escalation preoccupante”.

