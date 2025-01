Monteroni di Lecce, distrutto il falò di S. Antonio Abate

Avrebbe dovuto ardere domenica sera, in onore di Sant’Antonio Abate, ma la Focara, il falò alto 6 metri eretto a Monteroni di Lecce, è stato dato alle fiamme la scorsa notte ed i carabinieri cercano i responsabili dell’atto vandalico.

L’accensione era prevista dopo la processione. I volontari del comitato organizzatore avevano lavorato a lungo per realizzare la grande pira con rami secchi si ulivi, sino a raggiungere un diametro di 4 metri ed un’altezza di 6.

Il comitato ha deciso che un falò, seppure simbolico e più piccolo, ci sarà comunque, così come la processione di S. Antonio Abate .

Sul luogo in cui era stata allestita la Focara, in via Don Gaetano Quarta, non ci sono telecamere e questo rende difficile il compito dei carabinieri.

Il sindaco Mariolina Pizzuto: “È uno sfregio contro tutta la comunità”

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts