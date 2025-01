Salento, tragedia sulla Cavallino-San Cesario: muore una donna

Incidente mortale nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio sulla strada provinciale che collega Cavallino a San Cesario, in provincia di Lecce. A perdere la vita è stata Azzurra Cino, 44 anni, residente a San Cesario. La donna era alla guida della sua Peugeot 206 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e schiantandosi contro il muretto di recinzione di una villetta. Inutili i soccorsi del 118, giunti rapidamente sul posto. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

