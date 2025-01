Castellana Grotte, si finge carabiniere e truffa un’anziana: arrestato

Si è fatto consegnare cinquemila euro in contanti e gioielli da un’anziana di 80 anni, fingendosi un maresciallo dei carabinieri. È accaduto a Castellana Grotte (Bari), dove un uomo di 48 anni, originario di Napoli, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per truffa aggravata.

La vittima era stata contattata telefonicamente da un sedicente avvocato, che l’aveva informata di un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio, accusato di aver investito un pedone. Per evitare il carcere al figlio, alla donna era stato richiesto il pagamento di una “cauzione”. L’anziana, spaventata, ha consegnato denaro e gioielli a un uomo che si è presentato alla sua porta fingendosi un maresciallo.

I carabinieri, insospettiti dai movimenti ripetuti di un’auto nei pressi dell’abitazione, hanno seguito l’uomo e lo hanno bloccato subito dopo aver ricevuto una busta contenente i cinquemila euro. Dopo aver ricostruito la vicenda, i militari hanno arrestato il truffatore.

