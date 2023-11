Lecce: in 2 mesi sono stati espulsi 16 extracomunitari

Dal 1 ottobre 2023 a oggi, a Lecce sono stati espulsi 16 cittadini extracomunitari: 14 su decisione del prefetto, 2 dall’Autorità Giudiziaria. Cinque sono stati effettivamente rimpatriati con scorta alla frontiera, sei sono stati trattenuti in centri di rimpatrio, mentre per gli altri, a causa della mancanza di posti disponibili, è stato ordinato specificamente di lasciare il territorio. Tutti gli stranieri espulsi risultavano irregolari in Italia e considerati pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza, avendo precedenti penali e di polizia che includono reati come droga, porto illegale d’armi, aggressioni, minacce, furto, molestie, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, resistenza alle autorità, lesioni, rapina, risse, prostituzione, danneggiamento, stalking e maltrattamenti familiari.

