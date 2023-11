Lecce: 16enne morto in strada per scompenso cardiocircolatorio

Insufficienza cardiocircolatoria e respiratoria. È questa la causa che ha provocato la morte di un 16enne italo-africano, trovato senza vita lo scorso 8 novembre in via Duca d’Aosta a Lecce. A stabilirlo l’autopsia effettuata sul corpo del giovane, colto da malore mentre tornava a casa in bicicletta dopo aver festeggiato il suo compleanno in un locale.

Non sono state riscontrate anomalie congenite, ma è stata confermata una stasi ematica in tutti gli organi, indicando un’improvvisa crisi cardiaca in un individuo molto giovane e senza problemi cardiaci o anomalie. I medici stanno comunque indagando per escludere un possibile legame con sostanze tossiche.

I dati raccolti dai carabinieri suggeriscono la possibilità che il sedicenne sia stato coinvolto in qualcosa di più grande di lui. Di conseguenza, l’ipotesi di una morte legata a un altro crimine è stata inserita nel fascicolo d’inchiesta aperto dalla pm Maria Vallefuoco. Attualmente non ci sono sospettati nell’indagine.

