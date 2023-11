Lecce – Evento di livello internazionale nell’Aula Magna di Giurisprudenza dell’Università del Salento, i Corsi di laurea di Diritto e Management dello Sport e Scienze Motorie e dello Sport (con la cattedra di Giuseppe Palaia) infatti hanno presentato l’evento “L’allenatore nel calcio” che ha visto come protagonista Antonio Conte (ex CT FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio ed ex allenatore di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham Hotspur).

Dopo i saluti istituzionali, portati dal Direttore del Dipartimento Luigi Melica e dai Presidenti Attilio Pisanò e Loredana Capobianco, di Stefano Polidori e Nicola Grasso, il dottor Giuseppe Palaia ha introdotto l’evento moderato dal giornalista sportivo Giuseppe Calvi.

Alle 11.30, Emanuela Ingusci (referente progetto di Ateneo “Soft & Life Skills”) ha consegnato ad Antonio Conte il premio “Sport, Soft Skills”.

Presenti tra il pubblico grandi ex giallorossi del passato come i mister Cartisano, Greco e Caus ed ex compagni di Conte ai tempi delle giovanili del Lecce come Morello, Monaco, Cannarile, Ciullo e tanti altri.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp