Lecce – Fiorentina 3-2, vittoria eroica contro i viola

Lecce – Roberto D’Aversa contro i viola schiera Banda dall’inizio e Blin al posto dello squalificato Ramadani, con il francese capitano per l’occasione.

Al 10′ prima vera occasione della gara firmata giallorosso grazie al cross di Gallo che trova la testa di Kaba che da pochi passi colpisce in pieno la traversa, sulla respinta la palla arriva ad Almqvist che deve solo spingerla dentro ma si fa respingere clamorosamente la conclusione da Terraciano. Passano pochi minuti e una ripartenza dei padroni di casa impostata da Krsotvic premia il taglio da destra verso il centro di Almqvist che viene atterrato da Martinez Quarta; inizialmente l’arbitro Giua assegna calcio di rigore ma poi l’intervento del VAR rettifica la posizione assegnando il calcio di punizione dal limite. Il francese Oudin non si fa pregare e dopo essersi presentato per la realizzazione del penalty realizza al 17′ il calcio piazzato per il vantaggio giallorosso. La Fiorentina prova a reagire ma il Lecce in contropiede riesce a essere incisivo e al 27′ su una palla messa in mezzo da Banda Krstovic riesce ad agganciare e colpire in girata ma il palo strozza l’urlo del gol in gola. Al 41′ arriva il primo tiro verso la porta difesa da Falcone firmato da Bonaventura con un tiro che però termina sopra la traversa. Proprio allo scadere del minuto di recupero Blin colpisce di testa quasi a botta sicura sfruttando il calcio d’angolo battuto dal solito Oudin ma Terraciano con un intervento prodigioso nega il 2-0 ai giallorossi.

Al rientro dagli spogliatoi Italiano ne cambia tre inserendo Milenkovic, Mandragora e Belotti per cercare di recuperare lo svantaggio. Il secondo tempo inizia con un Lecce ancora frizzante ma a segnare improvvisamente è la Fiorentina proprio con il neo entrato Mandragora che al 51′ dalla distanza sorprende Falcone. Dopo appena tre minuti lo stesso portierone giallorosso deve salvare sulla conclusione pericolosissime di Lopez. Al 62′ un infortunio tecnico di Milenkovic spalanca la strada a Banda che si trova a tu per tu con Terraciano che riesce però ad ipnotizzare l’esterno offensivo giallorosso. Clamoroso invece quello che accade al 68′ perchè Falcone regala letteralmente palla a Beltran che indisturbato sfrutta il regalo dell’estremo difensore giallorosso e deposita la palla in rete. All’87’ ancora Fiorentina che prima colpisce la traversa con Belotti e poi sfiora la rete su un colpo di testa di Nico Gonzalez. Succede di tutto nei minuti finali con il Lecce che prima pareggia con Piccoli che sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Sansone capitalizza al meglio una palla andata a prendere in cielo. La viola ha giusto il tempo per mettere il pallone a centrocampo con Gonzalez che lo ruba e ribalta l’azione con prepotenza, il pallone arriva sul mancino di Dorgu che di sinistro buca nuovamente Terraciano per l’apoteosi giallorossa.

Finisce in maniera magnifica per il Lecce una gara che spezza l’incantesimo negativo e regala una classifica nuovamente bellissima per i giallorossi.

LECCE-FIORENTINA

RETI: 17′ Oudin, Piccoli, Dorgu; 51′ Mandragora, Beltran

LECCE 4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (74′ Dorgu); Kaba (74′ Gonzalez), Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda (77′ Sansone). Panchina: Brancolini, Samooja, Rafia, Sansone, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Burnete, Pierotti, Touba, Piccoli. All. D’Aversa.

FIORENTINA 4-2-3-1: Terraciano; Faraoni, Martinez Quarta (46′ Milenkovic), Ranieri, Biraghhi; Duncan (46′ Mandragora), Lopez; Bonaventura (46′ Belotti), Beltran (77′ Parisi), Sottil (64′ Nico Gonzalez); Nzola. Panchina: Martinelli, Vannucchi, Milenkovic, Nico Gonzalez, Infantino, Belotti, Kayode, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Barak. All. Italiano

ARBITRO: Antonio Giua sez. di Olbia

AMMONITI: 16′ Martinez Quarta (FIO), 71′ Ranieri (FIO), 89′ Nico Gonzalez (FIO); 49′ Almqvist (LEC), 76′ Banda (LEC), 82′ Gendrey (LEC)

NOTE: Spettatori: 24.778 (€ 395.193,10)

