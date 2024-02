Il Picerno torna alla vittoria: Murano stende la Turris

Per il Picerno è la prima di due gare casalinghe nelle quali si darà la caccia alla Juve Stabia, considerando il recupero contro il Catania in programma il 6 febbraio. Dall’altra parte la Turris è alla ricerca della prima vittoria da quando Leonardo Menichini ha sostituto Bruno Caneo. I ragazzi di Emilio Longo vogliono tornare alla vittoria che manca dal 6 gennaio scorso dal 3 a 0 contro la Virtus Francavilla.

In cronaca. Partenza lampo degli ospiti con Jallow che dopo nemmeno 60 secondi deposita la palla alle spalle di Summa ma il guardalinee segnala l’outside. Al minuto 8 Nicolao ci prova con un tiro cross dalla sinistra ma l’estremo difensore melandrino non si fa sorprendere e devia in corner. La prima conclusione dei padroni di casa arriva al 12esimo con Petito che impegna Marcone alla presa bassa. Occasionissima alla mezz’ora per il Picerno con Murano che da due passi trova la respinta miracolosa del portiere ospite per quella che poteva essere la rete del vantaggio. L’ultima occasione del primo tempo porta la firma di Nocerino che sfiora l’incrocio con un gran tiro dalla distanza.

Nella ripresa parte bene il Picerno. Al 54esimo Petito ha sulla testa la rete del vantaggio ma è ancora bravo e attento Marcone ad addomesticare la palla. Il vantaggio dei melandrini arriva al 56esimo con il suo uomo più rappresentativo, Iacopo Murano (1-0), che con un piattone realizza l’uno a zero su assist di Esposito per la 16eisma marcatura personale. Al 67’esimo la Turris spreca una clamorosa palla gol con Pugliese che da ottima posizione la spara sull’esterno della rete. L’ultima occasione del match arriva nei minuti di recupero con D’Auria che prova un tiro da fuori area che termina alto sulla traversa.

Il Picerno torna quindi alla vittoria – l’11esima – con una prestazione di carattere condita dalla 16esima marcatura del suo bomber che stende una Turris che ci ha provato comunque fino alla fine. Melandrini che raggiungono quota 42 in classifica e il secondo posto con unagara, quella contro il catanaia, ancora da recuperare.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – TURRIS

Venerdì 2 febbraio 2024, ore 20.45, stadio “D. Curcio”: 24a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Albertini, Gilli, Allegretto, Pagliai; Gallo (66’ Pitarresi), De Ciancio; Petito (66’ Graziani), Maiorino (72’ Santarcangelo), Esposito E. (84’ Biasoil); Murano (72’ Albadoro).

A disp.: Merelli, Esposito A., Ciko, Novella, Cadili, D’Agostino.

All.: Emilio Longo

TURRIS (4-2-3-1): Marcone; Saccani, Cocetta, Panelli, Nicolao (79’ Contessa); Pugliese, Scaccabarozzi (59’ Franco); Cum (65’ D’Auria), Giannone (59’ De Felice), Nocerino (79’ Maniero); Jallow.

A disp.: Guadagno, Esempio, Serpe, Casarini, Maestrelli, Pavone, Onda, Clemente.

All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Cavaliere (Paola)

Guardalinee: Linari (Firenze) – Celestino (R. Calabria)

Quarto Uomo: Recchia (Brindisi)

AZ PICERNO 1 – 0 TURRIS

MARCATORI: 56’ Murano

AMMONITI: 16’ Gallo, 80’ Saccani, 86’ Contessa, 89’ Summa

ESPULSIONI: 95’ Franco

CORNER: 10 – 1

RECUPERO: 1’ – 5’

SPETTATORI: 348

INCASSO: 2468,00 euro

