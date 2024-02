Bari ancora ko, il Palermo vince 3-0 e infligge il secondo stop di fila ai biancorossi

Il Bari cade anche a Palermo e si ferma per la seconda volta consecutiva dopo il ko interno con la Reggiana: Ranocchia, Ceccaroni e Segre decidono la sfida del Barbera e spingono i rosanero a 39, il Bari resta a 27 e vede complicarsi la situazione di classifica. Brunori e compagni hanno legittimato la loro superiorità al cospetto di un Bari che non riesce a trovare la via d’uscita dal momento negativo.

Formazioni: il Bari comunica i forfait di Ricci e Sibilli in extremis per un attacco influenzale, a sinistra c’è Dorval, Pucino va a destra. In attacco Kallon, Puscas e Menez. Corini con Di Francesco, Brunori e Insigne nel tridente offensivo. Al 3’ Il Palermo ci prova su calcio di punizione con Ranocchia. La mezzala ex Juve ed Empoli calcia alto. Minuto 7: Brunori vede fuori dai pali Brenno e prova a batterlo con un pallonetto dai 35 metri. Il portiere del Bari recupera immediatamente la posizione e blocca il pallone. Al 14’ occasionissima Palermo: Gomes entra da destra andando via a Dorval e prova la conclusione che Brenno respinge sulla testa di Brunori che centra in pieno il palo. Ancora rosanero pericolosissimi al 29’: ripartenza innescata da Insigne, conclusione di Ranocchia e grandissima parata di Brenno che respinge in angolo. Al 35’ è il Bari a sfiorare il vantaggio: sugli sviluppi di un corner Puscas prova l’incornata vincente: Brunori rosanero salva sulla linea. Ancora Palermo al 41’: verticalizzazione per Brunori che conclude a incrociare: Brenno risponde ancora. Il portiere brasiliano però non può nulla al 44’ quando al termine di un’azione insistita dei rosanero raccoglie al volo una respinta di Edjouma e calcia imparabilmente in rete.

Il Bari rientra in campo bene e ancora sugli sviluppi di un calcio da fermo sfiora il gol con una zampata di Vicari su cui salva ancora Brunori sulla linea. 14’: lancio a tagliare la difesa per Brunori che trova Di Francesco: Vicari salva il Bari a Brenno battuto. Il raddoppio arriva al 27’: calcio di punizione da destra, Ceccaroni trova il tempo giusto del colpo di testa anticipando Dorval e fa 2-0. Il Palermo triplica all’80’: cross di Di Mariano da sinistra, testa di Segre in anticipo su Vicari per il 3-0.

23a g. Serie BKT: Palermo-Bari 3-0

Marcatori: 44’pt Ranocchia (P), 26’st Ceccaroni (P), 36′ Segre (P)

Palermo (4-3-3): Pigliacelli, Lund, Gomes, Segre, Brunori (c) (37’st Soleri), Insigne (21’st Di Mariano), Ranocchia (31’st Coulibaly), Di Francesco (31’st Vasic), Nedelcearu, Diakitè (37’st Jensen), Ceccaroni

A disp.: Kanuric, Stulac, Mancuso, Marconi, Buttaro, Aurelio, Henderson

All. E. Corini

Bari (4-3-3): Brenno, Pucino (42’st Guiebre), Matino, Vicari, Dorval, Maita (c), Acampora (42’st Lulić), Edjouma (33’st Morachioli), Kallon, Puscas (20’st Nasti), Menez (20’st Achik)

A disp.: Pissardo, Pellegrini, Bellomo, Zuzek

All. P. Marino

Arbitro: Sig. Paride Tremolada (Monza); assistenti: Sig. Alessandro Costanzo (Orvieto) e Sig.a Tiziana Trasciatti (Foligno). Quarto Ufficiale: Sig. Andrea Ancora (Roma 1). VAR: Marco Serra (Torino), AVAR: Gianpiero Miele (Nola)

Ammoniti: Acampora (B), Di Francesco (P), Pucino (B), Jensen (P)

Espulsi:

Angoli: 4-8

Rec.: 2’pt; 4’st

Note: al 40’st annullato gol a Matino dopo controllo VAR

Stadio ‘Renzo Barbera’, Palermo; cielo nuvoloso, 10°C, terreno in buone condizioni; circa 18.000 spettatori (276 tifosi ospiti)

