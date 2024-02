Potenza, Marchionni ai suoi: ‘Resettiamo e ripartiamo senza alibi’

“Dobbiamo resettare le due sconfitte arrivate con Monopoli e Casertana, sapendo che non tutto è da buttare e che bisognerà fare molto di più per mettere in difficoltà gli avversari. Ora non ci sono più alibi, il mercato è chiuso e mi aspetto che tutti siano concentrati per affrontare al meglio il resto del campionato. E’ stato un mercato che ha portato grandi cambiamenti per le squadre ma solo il tempo ci dirà chi ha creato la giusta alchimia per migliorare quanto fatto nella prima parte di stagione. La nostra è una buona squadra, composta da tanti elementi interessanti e che può contare su innesti di qualità che devono dimostrare di essere utili alla causa rossoblù. L’obiettivo è quello di riconquistare la fiducia e l’affetto dei tifosi dopo una gara, quella con la Juve Stabia, alla quale l’ambiente teneva molto e nella quale non abbiamo reso al meglio”. Così Marco Marchionni, tecnico del Potenza, alla vigilia della sfida in casa della Casertana, in programma alle 20.45 di sabato 3 febbraio. Di seguito l’intervista di Francesco Cutro:

