Il Foggia ci prova ma non va oltre il pari contro il Catania in dieci: 1-1 allo Zaccheria

Il Foggia interrompe l’emorragia di sconfitte ma rinvia nuovamente l’appuntamento con la vittoria: contro il Catania allo Zaccheria, in uno degli anticipi della 24^ giornata di campionato del Girone C di Serie C, finisce 1-1 tra pugliesi e siciliani che salgono così rispettivamente a quota 26 e a quota 30 punti in classifica.

Cudini opta per un 4-3-3 con Tonin e Millico ad affiancare Santaniello, Lucarelli replica con un 3-4-1-2 nel quale l’ex Peralta agisce da trequartista alle spalle di Di Carmine e di Chiarella. In cronaca. Partono meglio i padroni di casa grazie a un pimpantissimo Millico che tra il minuto 4 e il minuto 5 fa tutto da solo accentrandosi dalla sinistra e calciando con il destro ma trova prima i guantoni di Albertoni e poi l’esterno della rete sulla sua strada. Per il primo squillo degli ospiti bisogna attendere il minuto 19 quando Quaini, raccogliendo una respinta della retroguardia rossonera su azione d’angolo, conclude dalla media distanza: sfera alta sopra la traversa. Sono le prove generali della rete del vantaggio etneo che arriva al minuto 20 grazie a capitan Rapisarda, lesto nell’approfittare di un batti e ribatti all’interno dell’area di rigore pugliese e nel calciare da posizione ravvicinata: tiro debole ma deviato da un avversario e Perina spiazzato. Gli uomini di Cudini, però, non restano a guardare e reagiscono immediatamente trovando la rete del pareggio al minuto 33: magistrale calcio di punizione di Millico che pennella un cioccolatino per la testa di Santaniello che insacca. 1-1 allo Zaccheria e partita che torna in discesa anche grazie a quanto avviene al minuto 45, con Haveri che, già ammonito, interviene in netto ritardo su Tonin e rimedia un ingenuo secondo giallo lasciando la sua squadra in dieci uomini.

Nella ripresa i satanelli provano a sfruttare la condizione di superiorità numerica. Al minuto 54 Salines si mette in proprio e calcia con il destro dalla distanza senza inquadrare la porta. Trascorrono due minuti ed è Tonin ad andar via sulla destra e a mettere al centro per Santaniello, anticipato provvidenzialmente da un difensore avversario; sugli sviluppi del corner successivo Riccardi anticipa tutti ma colpisce in pieno la traversa. Gli etnei serrano le fila, ai rossoneri non resta che tentare la soluzione dalla distanza: ci prova Millico con la sua azione tipo al minuto 72, pallone nettamente alto sopra la traversa; lo imita Tascone, questa volta da posizione più centrale, dieci minuti dopo, ma il risultato non cambia. Termina così, senza ulteriori acuti, dopo sei minuti di recupero. Pari e patta e un punto a testa per Foggia e Catania, lo Zaccheria – nonostante tutto – applaude la squadra di Cudini.

TABELLINO

FOGGIA 1

CATANIA 1

Foggia (4-3-3): Perina; Salines (29′ st Vezzoni), Riccardi, Carillo (35′ Ercolani), Rizzo; Tenkorang (35′ st Odjer), Marino (29′ st Rolando M.), Tascone; Tonin (45′ st Gagliano), Santaniello, Millico. A disp.: De Simone, Nobile, Silvestro, Cataldi, Martini, Antonacci, Manneh, Papazov, Brancato, Embalo. All.: Cudini.

Catania (3-4-1-2): Albertoni; Monaco, Kontek, Castellini; Rapisarda, Quaini (42′ st Bouah), Zammarini (10′ st Welbeck), Haveri; Peralta (1′ st Tello); Di Carmine (42′ st Costantino), Chiarella (28′ st Cicerelli). A disp.: Furlan, Donato, Curado, Chiricò. All.: Lucarelli.

Arbitro: Diop di Treviglio

Reti: 20′ pt Rapisarda (C), 33′ pt Santaniello (F)

Ammoniti: Riccardi (F), Marino (F), Tello (C)

Espulsi: Haveri (C)

Note: Recupero: 2′ pt; 6′ st.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author