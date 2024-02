Fiorentina, Italiano: “Ci è mancata malizia, pagati 4 minuti di follia’

Lecce – Il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha parlato della sconfitta subita nei minuti finale sottolineando la mancanza di malizia dei suoi: “Non ci sta perdere una partita simile. Nel primo tempo ha giocato certamente meglio il Lecce, ma nel secondo abbiamo fatto due gol e ne potevamo segnare almeno tre. Poi, sull’angolo battuto al 44′, invece di tenere palla vicino la bandierina l’abbiamo giocata, commettendo un altro errore di valutazione:abbiamo regalato due gol assurdi.”

“Ricadiamo in errori già visti, ma c’è da dire anche che la squadra ha mostrato una grande reazione nel secondo tempo dopo aver cambiano sistema di gioco con le due punte; Nzola si è adattato benissimo in qualità di esterno sinistro offensivo. Solo quattro minuti di follia hanno permesso al Lecce di vincere. Dobbiamo lavorare sui nostri limiti e migliorare per cercare di interrompere questo periodo nero”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author