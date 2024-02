US Lecce, D’Aversa: “Se avessimo perso non avrei saputo cosa dire”

Lecce – Ovviamente raggiante Roberto D’Aversa al termine della gara vinta al cardiopalma contro la Fiorentina: “Una vittoria meritata. Oggi, soprattutto nel primo tempo, abbiamo dimostrato di meritare la vittoria. Non solo nel possesso palla ma anche contando le occasioni create. Questa è la dimostrazione che quando l’ambiente è compatto si possono raggiungere obiettivi importanti. Era già accaduto col Milan.” – “Vedo lavorare ogni giorno questi ragazzi e so quanto spingono e quanta fatica fanno durante la settimana quindi sono contentissimo per loro.”.

Sottolinea poi la lungimiranza della società nel voler lavorare con una rosa di ragazzi giovanissimi, la rosa di gran lunga più giovane della Serie A: “Ricordiamoci che il gol del 3-2 l’ha realizzato un ragazzo del 2004, quindi bisogna saper aspettare questi ragazzi che devono poter crescere”. “Non guardo nella carta d’identità, ci sono giocatori forti e meno forti, Dorgu è un giocatore forte che sicuramente avrà un futuro roseo. Questo dimostra che la politica del club è giusta.”.

Parlando dell’errore di Falcone evidenzia che la scelta è stata dettata dalla richiesta del tecnico: “Non è stato un errore di Wladimiro ma una mi richiesta. Lui sta facendo un campionato da convocazione in nazionale quindi la scelta di giocare palla è giusta; quella mentalità ci ha portato a creare tante occasioni nel primo tempo.”

Infine il pensiero va al rapporto tra squadra e tifoseria: “C’è un legame tra i miei ragazzi e i tifosi, per questo quando perdiamo partite come quella di Genova la nostra rabbia è per loro che non ci lasciano mai soli e sono sempre tantissimi a sostenerci.” – “Ovviamente quando non arrivano le vittorie, le certezze vengono minate da questo e poi è difficile raggiungere gli obiettivi attraverso le prestazioni; se non avessimo vinto sarebbe stata dura da questo punto di vista ma i ragazzi hanno dimostrato di crederci sempre.”

