Potenza, riunito il comitato per la sicurezza per arrivo vescovo Carbonaro

Il Prefetto di Potenza, S.E. Michele Campanaro, ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la verifica delle misure di security e di safety in occasione dell’inizio del Ministero Pastorale di Mons. Davide Carbonaro, nuovo Arcivescovo Metropolita di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, atteso nel capoluogo lucano sabato 18 maggio.

