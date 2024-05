Matera, si lavora per l’allargamento societario

(di Roberto Chito) Eppure, qualcosa, si muove. Il Matera programma il proprio futuro a cominciare dagli aspetti societari. Nella giornata di sabato, il club biancoazzurro, attraverso un comunicato ha diffuso d’aver intrapreso una serie di contatti ed incontri per allagare la base societaria.

Ovviamente, massimo riserbo quella questione per i soliti patti di riservatezza. Il presidente Antonio Petraglia, nonostante le dimissioni presentate ormai un mese e mezzo fa è ancora proprietario del club ed è al lavoro per poter dare al Matera una società stabile e che possa durare nel tempo, come ha cercato di fare negli ultimi anni ma senza esito. Oggi, la storia, però, sembra essere cambiata. L’avvocato romano ha deciso di non andare più avanti da solo e qualcosa sembra essersi mossa, soprattutto nelle ultime settimane.

Incontri e contatti, secondo quanto ci risulta, sono cominciati da tempo e negli ultimi giorni si sono fatti sempre più intensi. L’obiettivo è quello di creare una piattaforma economica importante per costruire qualcosa di ancor più ambizioso rispetto alle ultime due stagioni. Petraglia sta valutando le soluzioni migliori e soprattutto la serietà dei soggetti che bussano alla porta del club biancoazzurro. La speranza della piazza materana è che a breve ci possano essere novità.

Perché dopo aver definito gli aspetti societari, si potrà cominciare a programmare la stagione 2024-2025. A cominciare dalla riconferma della coppia Figliomeni-De Sanzo, per poi blindare alcuni giocatori che nella stagione che sta per andare in archivio hanno fatto bene. Un passo alla volta. La priorità, in casa Matera, resta sempre l’allargamento societario.

