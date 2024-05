Verso Bari-Ternana, Breda: “Siamo cresciuti tanto rispetto all’ultima gara al San Nicola”

L’allenatore della Ternana Roberto Breda ha parlato così alla vigilia della gara playout contro il Bari, in programma domani alle ore 20.30 allo stadio San Nicola: “Speravamo tutti di evitare questo tipo di prologo ma allo stesso tempo era un nostro obiettivo. Nel nostro modo di interpretare le cose dobbiamo sfruttare al massimo questa opportunità. Andiamo a giocare contro una squadra forte, su un campo difficile, in un campo dove non abbiamo fatto bene. Siamo cresciuti tanto da quella gara e abbiamo una mentalità completamente diversa. Vogliamo far bene e sappiamo che queste gare richiedono una capacità di interpretare gli episodi fondamentale”.

La Ternana ha fatto due punti in più del Bari in campionato: “Si riparte da 0-0. Pensare di essere più bravo sarebbe dare al Bari un grandissimo vantaggio. Dobbiamo avere lo stesso spirito di Palermo e Reggio Emilia: pensare che ci manchi qualcosa e andarcelo a prendere”.

