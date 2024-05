Il Milan ha deciso: allestirà la squadra Under 23 per la Serie C

Il Milan ha deciso: presenterà domanda per iscrivere la squadra under 23 in Serie C. Dopo Juventus e Atalanta, un altro grande club italiano è pronto a intraprendere questa avventura. Ovviamente, come è noto, il tutto è vincolato alla mancata iscrizione di almeno una delle aventi diritto a partecipare alla prossima Lega Pro. L’eventuale posto vuoto, infatti, spetterebbe al primo club di A che ne farà richiesta. Il club rossonero, in attesa di notizie dagli organi federali, ha già iniziato ad allestire lo staff dirigenziale.

