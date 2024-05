Vicenza-Taranto, diretta su Rai Sport: slitta il fischio d’inizio

Slitta di mezz’ora il fischio d’inizio di Vicenza-Taranto, match di ritorno del primo turno dei playoff nazionali di Serie C. Si comincerà alle 21.00, anziché alle 20.30, per consentire la trasmissione in diretta esclusiva in chiaro su Rai Sport. Il match si giocherà sabato 18 maggio allo stadio Menti di Vicenza.

