PALERMO – Mister Marino commenta così il ko rimediato col Palermo: “Siamo rimasti in partita sino al secondo gol, non sono mancate neppure le occasioni a nostro favore ma non le abbiamo sfruttate. Bravo anche Brenno. Nel primo tempo siamo stati troppo timorosi, nel secondo la reazione c’è stata. Ma noi dobbiamo essere bravi a proporci e non aspettare l’avversario. In generale confido nel recupero della forma fisica migliore di giocatori come Lulic e Kallon, che trovo in crescita. Ora non ci resta che guardare e ragionare di partita in partita, osservare la realtà”.

Tecnico in bilico? Ecco la risposta: “Io in discussione? Chiedetelo al direttore Polito, non spetta a me rispondere a queste domande. Sibilli e Ricci? Non parlo degli assenti, ma dei presenti”.

