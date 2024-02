Cerignola travolto al “Menti”, la Juve Stabia vince 4-0

CASTELLAMMARE DI STABIA – 4-0 rotondo e pesante quello inflitto dalla capolista Juve Stabia ad un Cerignola non pervenuto, al “Menti” le vespe mettono in atto una prova di forza impressionante, fermando la corsa dei pugliesi.

Il copione della gara è chiaro sin dall’avvio. Primo tentativo al 12′, sugli sviluppi di un piazzato arriva la botta di Romeo che non centra la porta. Vespe pericolose ancora su palla inattiva, questa volta dalla bandierina: al 16′ Bachini interviene di testa spedendo di poco a lato. 18′, uscita folle di Trezza che lascia la porta sguarnita rischiando tantissimo, Piscopo non riesce a coordinarsi sprecando una chance clamorosa. Il vantaggio è nell’aria, la Juve Stabia la sblocca al 27′, cross dalla destra di Piscopo per Adorante che lasciato libero trafigge Trezza, il “Menti” esplode per il vantaggio della capolista. Si gioca in una sola metà campo, al 32′ Romeo si sgancia e riceve un ottimo filtrante, Capomaggio è costretto a stenderlo, calcio di rigore. Dal dischetto Candellone punta e trova direttamente l’incrocio, Trezza non può nulla, è raddoppio della Juve Stabia. 36′, il Cerignola rischia la capitolazione definitiva, Bellich realizza il tris ma c’è fallo in attacco. Ciò non scalfisce il vantaggio dei campani, avanti 2-0 all’intervallo.

Tegola per Pagliuca in avvio di ripresa, al 50′ Candellone non ce la fa e deve lasciare il posto a Piovanello, fuori l’autore della seconda rete della serata. 53′, Adorante tenta l’eurogol bruciando la marcatura poco decisa di Capomaggio, la sfera gira troppo e si deposita sul fondo. Minuto 58, ancora Juve Stabia, lungo fraseggio, Baldi guarda la porta e la cerca, tentativo deviato in corner. In campo ci sono soltanto i ragazzi di Pagliuca. Il primo squillo del Cerignola giunge al 68′, azione ben calibrata con D’Andrea che controlla bene e conclude senza creare problemi a Thiam. 71′, contropiede veloce dei padroni di casa, due contro due con Mignanelli che spreca calciando addosso a Trezza, l’Audace resta a galla ma soltanto per poco. Al 75’ Leone lancia in profondità Adorante che sfrutta l’intervento a vuoto di Visentin e chiude virtualmente la gara, qualora ce ne fosse ancora bisogno. La serata horror del Cerignola non è ancora finita, all’88’ rinvio lungo di Thiam, altro svarione di Visentin che consente a Piovanello di finire a tu per tu con Trezza, poker e tripudio al “Menti”. La Juve Stabia vince 4-0 e lancia un segnale forte al campionato, gli ofantini tornano a casa con le ossa rotte.

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli (80’ Andreoni); Buglio, Leone, Romeo (80’ Erradi); Piscopo (89’ Folino); Candellone (51’ Piovanello), Adorante (89’ Mosti). A disp.: Esposito, Signorini, La Rosa, Pierobon, Meli, Guarracino, Gerbo, D’Amore, Picardi, Marranzino. All. Pagliuca.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Trezza; Russo, Capomaggio, Gonnelli, Tentardini (73’ Visentin); Tascone (73’ Rizzo), Bianco (46’ Sainz-Maza), Ruggiero (85’ Bianchini); Leonetti, D’Andrea; Malcore. A disp.: Barosi, Pinnelli, Allegrini, Coccia, Lombardi, Bezzon, Carnevale. All. Tisci.

Arbitro: Emanuele Frascaro della sezione di Firenze.

Marcatori: 27’ Adorante (JS), 34’ rig. Candellone (JS), 75’ Adorante (JS), 89’ Piovanello (JS).

