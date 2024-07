Lecce, anticipi e posticipi delle prime 3 giornate di campionato

La lega calcio di Serie A ha reso noto il calendario degli anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato in cui, come è noto, non ci saranno partite né alle 12.30 né alle 15 per via delle temperature che potrebbero essere ancora molto alte. Ecco il calendario:

1a Giornata

Sabato 17 agosto 2024

18.30

Genoa-Inter (Dazn)

Parma-Fiorentina (Dazn)

20.45

Empoli-Monza (Dazn)

Milan-Torino (Dazn/Sky)

Domenica 18 agosto 2024

18.30

Bologna-Udinese (Dazn)

Verona-Napoli (Dazn/Sky)

20.45

Cagliari-Roma (Dazn)

Lazio-Venezia (Dazn)

Lunedì 19 agosto 2024

18.30

Lecce-Atalanta (Dazn/Sky)

20.45

Juventus-Como (Dazn)

2a Giornata

Sabato 24 agosto 2024

18.30

Parma-Milan (Dazn)

Udinese-Lazio (Dazn/Sky)

20.45

Inter-Lecce (Dazn/Sky)

Monza-Genoa (Dazn)

Domenica 25 agosto 2024

18.30

Fiorentina-Venezia (Dazn)

Torino-Atalanta (Dazn)

20.45

Napoli-Bologna (Dazn)

Roma-Empoli (Dazn/Sky)

Lunedì 26 agosto 2024

18.30

Cagliari-Como (Dazn)

20.45

Verona-Juventus (Dazn)

3a Giornata

Sabato 30 agosto 2024

18.30

Venezia-Torino (Dazn)

20.45

Inter-Atalanta (Dazn)

Domenica 31 agosto 2024

18.30

Bologna-Empoli (Dazn)

Lecce-Cagliari (Dazn/Sky)

20.45

Lazio-Milan (Dazn)

Napoli-Parma (Dazn)

Lunedì 1 settembre 2024

18.30

Fiorentina-Monza (Dazn)

Genoa-Verona (Dazn/Sky)

20.45

Juventus-Roma (Dazn/Sky)

Udinese-Como (Dazn)

