Volley, Europeo U22/F: Italia-Serbia in finale a Lecce

L’Italia Under 22 femminile di Marco Mencarelli ha sconfitto la Polonia in semifinale con un netto 3-1 (25-22, 25-18, 16-25, 25-22), guadagnandosi così l’accesso alla finale del Campionato Europeo in corso a Lecce e Copertino. Le azzurrine sfideranno la Serbia alle 20.30 di sabato 7 luglio al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce, dopo che le serbe hanno superato la Turchia al tie break nell’altra semifinale.

Beatrice Gardini ha espresso un mix di soddisfazione e rammarico: “C’è un po’ di rammarico per alcune situazioni, ma la vittoria era quello che contava. Abbiamo mostrato la nostra forza nei momenti cruciali. La finale di domani sarà una questione di chi la vuole di più, speriamo di volerla noi”.

Il coach Marco Mencarelli ha riconosciuto la determinazione della Polonia: “Hanno cambiato il loro gioco per sorprenderci, ma siamo stati bravi a rispondere. Il nostro servizio e la difesa hanno fatto la differenza, specialmente nel quarto set”.

La partita

Mencarelli ha schierato Eze in regia, Adelusi come opposto, Gardini e Nervini in banda, Costantini ed Eckl al centro, e Ribechi come libero. Il primo set è stato equilibrato fino al 20-18, poi chiuso dall’Italia 25-22. Il secondo set ha visto un’Italia determinata, che ha resistito ai tentativi di rimonta polacchi vincendo 25-18. La Polonia ha dominato il terzo set (16-25), ma l’Italia ha ripreso il controllo nel quarto set, imponendosi 25-22 e assicurandosi la finale.

Italia – Polonia 3 – 1 (25-22, 25-18, 16-25, 25-22)

Italia: Eze 1, Adelusi 12, Nervini 11, Eckl 7, Costantini 3, Gardini 20, Ribechi (L), Acciarri 0, Marconato 1, Adriano 8, Giuliani 0, Bartolucci 1. N.e. Valoppi (L), Bellia. All. Mencarelli.

Polonia: Pierzchala 12, Staniszewska 9, Janicka 6, Kecher 8, Godlewska 8, Fiedorowicz 14, Lyduch (L), Rejment 0, Pajdak (L), Sobalska 0, Latos 0. N.e. Milewska, Bandurska, Senica. All. Gluszak.

Arbitri: Rolands PISEVS (LAT), Sebastian WIDLARZ (ENG).

