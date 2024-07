Valtur Brindisi, in arrivo il classe 2003 Tommaso Fantoma

Altro innesto in arrivo per il Valtur New Basket Brindisi, praticamente raggiunto l’accordo con il classe 2003 Tommaso Fantoma. Parliamo di uno dei giovani esterni italiani più promettenti, cresciuto nell’Azzurra Trieste ed in altre compagini triestine fino all’esordio in prima squadra con la Pallacanestro Trieste nell’annata 2021/2022. Per lui esperienza nella passata stagione in A2 a Monferrato, oltre al Campionato Europeo Under 20 disputato in Azzurro. Guardia ed ala di affidabilità pronto a portare ulteriore entusiasmo nel roster biancazzurro in piena costruzione.

