Forza Italia, nuovo corso a Martano: Antonella De Pascalis eletta segretaria cittadina

Si è svolto nelle scorse ore, in una Sala Convegni gremita, il Congresso Comunale di Forza Italia a Martano. Un appuntamento di grande partecipazione e confronto che ha segnato un momento di rinnovamento per il partito sul territorio, culminato con l’elezione di Antonella De Pascalis alla guida del coordinamento cittadino.

“Essere eletta segretaria di Forza Italia a Martano rappresenta per me un grande onore e una profonda responsabilità. È il punto di partenza per un impegno concreto al servizio della nostra comunità, con l’obiettivo di far crescere un partito radicato, inclusivo e vicino ai bisogni reali delle persone” – ha dichiarato la neoeletta segretaria, che ha anche illustrato i principali punti del suo mandato:

• Avviare una fase di ascolto attivo e coinvolgimento di cittadini, associazioni e professionisti del territorio;

• Sostenere le imprese e le attività commerciali locali, colpite da una crisi economica che richiede risposte urgenti e strutturate;

• Contrastare il fenomeno dello spopolamento giovanile con politiche locali in grado di valorizzare i talenti e trattenere le nuove generazioni;

• Costruire una squadra forte e coesa, pronta ad affrontare le sfide politiche future, a livello comunale e regionale.

“Il congresso è solo l’inizio – ha aggiunto De Pascalis –. Intendiamo costruire una presenza politica solida e costante sul territorio, rendendo Forza Italia sempre più attrattiva per giovani, professionisti e imprenditori desiderosi di contribuire al bene comune.”

Tanti i ringraziamenti rivolti da De Pascalis agli iscritti e sostenitori che hanno creduto nella sua visione e nella squadra che l’accompagnerà: “Chiedo a tutti di continuare a camminare insieme, con spirito di servizio e con la forza delle idee. Perché solo con il lavoro di squadra possiamo costruire un nuovo futuro per Martano.”

A sottolineare l’importanza del congresso anche il coordinatore provinciale Paride Mazzotta, presente all’evento insieme al coordinatore regionale Mauro D’Attis. “Questo è stato il primo Congresso di Forza Italia a Martano, un comune importante per il nostro partito – ha dichiarato Mazzotta –. C’erano inizialmente due mozioni, ma il buon senso ha prevalso, portando a un accordo unitario. Sono molto soddisfatto della maturità dimostrata dalla classe dirigente locale. Oggi Forza Italia a Martano apre una nuova fase, nel rispetto del passato ma guardando avanti, con l’ingresso di tanti professionisti e nuove figure. Il risultato di oggi ci rafforza: nasce un coordinamento cittadino composto da 15 persone, attorno alla nuova segretaria, alla quale rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro.”

Una serata che ha segnato l’inizio di un percorso nuovo per Forza Italia a Martano, tra entusiasmo, responsabilità e voglia di fare.

