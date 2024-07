Vicenza-Taranto, scontri tra tifosi: 45 daspo

Dario Sallustio. questore di Vicenza, ha emesso 45 Daspo in seguito agli incidenti tra tifosi avvenuti il 18 maggio durante la semifinale di ritorno dei Play-off di Serie C, tra Vicenza e Taranto. La partita, che ha registrato il tutto esaurito allo stadio Menti, ha visto il passaggio del Vicenza al turno successivo.

Secondo la ricostruzione della questura di Vicenza, una cinquantina di sostenitori del Taranto, appartenenti alla frangia “Gradinata”, sono giunti alla stazione ferroviaria di Vicenza quattro ore prima dell’inizio della gara, cercando di eludere i controlli. Dirigendosi verso lo stadio, alcuni supporter si sono coperti il viso e hanno impugnato cinture e un’asta con una bandiera arrotolata. Poco dopo hanno incontrato i tifosi vicentini e ne è nato un parapiglia.

L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto gli scontri, portando al fermo e all’identificazione di 12 facinorosi, tutti denunciati all’autorità giudiziaria. Successivamente, sono stati identificati 45 partecipanti ai disordini per i quali è stato disposto il Daspo. Sono in corso ulteriori indagini per identificare altri responsabili.

