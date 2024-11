Lavoro settore edile, controlli a tappeto in Salento: 16 imprenditori denunciati

L’aumento degli infortuni sul lavoro nella provincia di Lecce, in particolare nel settore edile, ha spinto il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con l’Arma Territoriale, a intensificare i controlli per verificare il rispetto delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante il periodo di indagine sono state ispezionate 18 imprese edili situate nei comuni di Ugento, Casarano, Galatina, Lecce, Surbo e Squinzano, tutte risultate irregolari. Su 42 posizioni lavorative controllate, 29 erano irregolari e 8 lavoratori sono stati scoperti in nero, privi di copertura assicurativa. Questo ha portato all’emissione di quattro provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali, a cui si è aggiunto un ulteriore provvedimento per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

In totale, 16 imprenditori sono stati denunciati e sono state comminate sanzioni amministrative per circa 38.000 euro e ammende per 103.000 euro. Le autorità annunciano che i controlli continueranno senza sosta, con un focus particolare sul settore edile, per garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

