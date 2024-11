Salento: 18enne incensurato arrestato per spaccio di droga

Proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri nella provincia per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Questa volta, gli uomini della Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie, guidati dal Maggiore Francesco Zaccaria, hanno fermato un diciottenne incensurato, residente a Castrignano dei Greci, che avrebbe messo in piedi un giro di spaccio di hashish e marijuana per arrotondare le proprie entrate economiche.

Il giovane è stato bloccato alla guida della sua auto, dove i militari, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, hanno deciso di effettuare un controllo approfondito. All’interno del veicolo è stato rinvenuto un grinder contenente tracce di marijuana, oltre a 280 euro in banconote di vario taglio nascoste in un pacchetto di sigarette.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di circa 800 grammi di droga tra hashish e marijuana, insieme a tre bilancini di precisione, coltelli e forbici con tracce di stupefacente, e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di “detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio”. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Lecce, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author