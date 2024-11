Collepasso, cantiere abusivo: sequestrato fabbricato con piscina

I carabinieri del Nucleo Forestale di Gallipoli hanno sequestrato un cantiere edile nella zona panoramica della Serra di Sant’Eleuterio, in agro di Collepasso, area classificata come “paesaggio rurale” dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. La decisione è arrivata dopo la scoperta di lavori difformi rispetto a quanto previsto dal titolo edilizio rilasciato dal Comune.

Secondo le autorità, il progetto autorizzava esclusivamente la ristrutturazione di un fabbricato rurale di 50 metri quadri, ma i lavori in corso stavano trasformandolo in un immobile di 150 metri quadri. Inoltre, un recupero autorizzato di uno “specchio acqueo” di 25 metri quadri e mezzo metro di profondità stava evolvendo in una struttura di 40 metri quadri e un metro e mezzo di profondità, con finalità presumibilmente legate a un uso piscina.

Durante i controlli sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti edili, parzialmente spianati, provenienti dal cantiere. Accanto a un trullo già adibito a magazzino agricolo è stata rilevata una costruzione abusiva di 65 metri quadri, completa di copertura, destinata ad uso residenziale.

Il proprietario 58enne, che ricopriva anche il ruolo di direttore dei lavori, è stato deferito alla Procura di Lecce.

