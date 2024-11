Ospedale di Casarano, FI: ‘Un polo strategico in difficoltà’

Un presidio sanitario fondamentale per il basso Salento, ma gravemente penalizzato da carenze di personale e posti letto. È quanto emerso durante la visita all’ospedale di Casarano nell’ambito dell’iniziativa di Forza Italia “Operazione Sanità”.

Nel reparto di Oncologia, ad esempio, nonostante siano previsti 10 posti letto, questi risultano completamente assenti. I pazienti oncologici possono accedere solo ai trattamenti, come la chemioterapia, per poi tornare a casa. Situazione critica anche al pronto soccorso, dove, a fronte di 17 medici previsti, ne sono in servizio solo 8. Le carenze strutturali sono evidenti non solo qui, ma anche nel reparto di Medicina.

Nonostante le difficoltà, l’ospedale si distingue per la qualità del lavoro del reparto di Chirurgia Generale, che continua a garantire un numero significativo di interventi operatori, anche con una grave carenza di anestesisti e chirurghi. Un reparto così essenziale, secondo Forza Italia, va tutelato senza compromessi.

Durante l’incontro con il direttore generale della Asl di Lecce, è stata formalizzata la richiesta di potenziare personale e risorse per l’ospedale, con la promessa che verranno presi provvedimenti. Tuttavia, è stata annunciata una costante vigilanza per garantire che l’impegno venga rispettato, oltre a ulteriori iniziative per modernizzare la struttura e tutelare i diritti dei cittadini.

