Fango a Tricase Porto, il Sindaco: “Interventi già da domani” (Video)

In un video selfie, il sindaco Antonio De Donno illustra ai cittadini gli interventi che verranno effettuati già dalla mattinata di domani per risolvere il problema del dilavamento della terra rossa collocata nello spartitraffico centrale di via Duca degli Abruzzi. Da qui, infatti, è partita l’ondata di fango che ieri pomeriggio ha ricoperto le strade di Tricase Porto, riversandosi anche in mare.

