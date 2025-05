“Non la solita ricetta”: L’autenticità tarantina conquista il web

Nel vasto mare delle pagine Facebook dedicate alla cucina, spesso clone di format televisivi, “NON LA SOLITA … RICETTA” si distingue per la sua originalità “tarantina DOC”. Lontane dal prendersi troppo sul serio, le amiche Monica Maselli e Tiziana Viccari offrono ricette tradizionali condite con battute, racconti e proverbi dialettali. Questo approccio autentico e divertente, unito alla passione per la cucina e ai momenti condivisi (anche in quelli difficili), ha conquistato migliaia di follower, rendendo la loro pagina un successo unico. È un vero inno alla cultura e alla cucina locale.

