Commissioni consiliari discutono di mostre

“Rischiamo il danno erariale”, era esplosa il sindaco Adriana Poli Bortone qualche settimana fa, in commissione bilancio, rivolgendosi alla sua stessa maggioranza. Il riferimento era ai ricorrenti argomenti di alcune commissioni consiliari che da tempo davano a tutti l’impressione di essere dei mini convegni, dei tavoli tecnici sulle tematiche più disparate invece che dibattiti consiliari da trasformare in proposte concrete da portare in consiglio comunale. Il sindaco di Lecce faceva naturalmente riferimento al fatto che il gettone di presenza nelle Commissioni porta il compenso mensile dei singoli consiglieri comunali a circa 1800 euro al mess, poco più per i presidenti. Ma la tensione è durata poco più di 48 ore, poi tutto è tornato come prima. Tanto che nella commissione Attività produttive si è organizzato in mattinata un dibattito sulla necessità di organizzare delle mostre in città. Il presidente però la spiega così.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author