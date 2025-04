BCC Terra d’Otranto, vince Petrelli

Cariche rinnovate nella banca di credito cooperativo di Terra d’Otranto. La lista n.2 guidata da Ezio Petrelli si aggiudica la vittoria con uno scarto di poco più di 40 voti al termine di una lunga giornata, quella della domenica delle palme, iniziata all’hotel Tiziano con l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio 2024 e la relazione del presidente del consiglio di amministrazione uscente Umberto Mele. Ricandidato, anche lui, guidando la lista numero 1 che però non è riuscita a strappare la maggioranza. Qualche momento di tensione sia all’esterno che all’interno dell’aula Bernini dove si sono svolti le operazioni di voto e lo spoglio. All’interno giacché l’organo competente ha segnalato che tra i nomi presenti nella lista numero di Petrelli, ben due candidati non avevano i requisiti previsti dalla normativa vigente per far parte del consiglio di amministrazione di una banca. Il voto però si è svolto regolarmente, si capirà in un prossimo futuro se questo dato sarà contestato formalmente ed eventualmente con quali conseguenze. All’esterno per la scelta del presidente Mele di rendere inaccessibile alla stampa l’ingresso per documentare le operazioni di voto. Lo spoglio è iniziato intorno alle 17 e si è concluso poco dopo le 19 consegnando alla Bcc di Terra d’Otranto il nuovo consiglio di amministrazione

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author