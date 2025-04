Lecce, arriva il “Giro” ma ancora erbacce nelle periferie

Sul viale centrale della città che porta verso il Centrum il lavoro per la risistemazione dei marciapiedi in vista del Giro d’Italia prosegue. E gli uffici comunali fanno sapere che sono stati organizzati anche i turni notturni. Si va di corsa ma al 13 maggio manca meno di un mese e le strade più periferiche dove comunque è previsto il passaggio dei campioni sono ancora abbandonate a se stesse. Qualche manciata di metri dall’ingresso di via Giovanni Paolo II erbacce e sporco per terra sono evidenti anche ad un occhio distratto. E poi il grande parco della zona mostra l’incuria di mesi di disattenzione con erba alta che rende quasi impossibile utilizzare i giochi da parte dei bambini

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author