L’ASD Atletica Conversano, appena nata, raccoglie già consensi

E’ nata lo scorso 21 dicembre la nuova società podistica conversanese. Si tratta dell’ASD Atletica Conversano costituita dai soci fondatori Gaetano Caputo, Nicola Creatore, Mario Daniele, Savio Gentile, Vito Giannuzzi, Nicola Laricchiuta, Rino Lorusso, Gianni Manco, Angelo Nardomarino, Teresa Satalino, Tony Savino, Cosimo Sperti, Piera Traversa e Ronni Benigno allo scopo di “promuovere e sviluppare la pratica sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale mediante la gestione di ogni forma di esercizio fisico ricreativo con particolare riferimento all’atletica leggera, del triathlon e del fitwalking”.

Con il nuovo anno sono dunque entrate nel vivo le attività della neonata associazione podistica diretta dal presidente, fresco di elezione, Mario Daniele e l’Atletica Conversano ha così fatto il suo esordio in gare ufficiali ben rappresentata da Cosimo Sperti il quale ha preso parte alla quindicesima edizione della Maratonina dello Jonio tenutasi domenica scorsa a Gallipoli.

Sperti ha gareggiato con la nuovissima divisa giallonera, presentata ufficialmente solo qualche ore prima alla presenza di Andrea Coletta, titolare dell’azienda main sponsor “AC Impianti – Rivenditore Autorizzato CosmoGas”, ottenendo un ottimo secondo posto nella categoria SM75. Ma come già anticipato, tra le attività promosse dall’Atletica Conversano non c’è soltanto la pratica agonistica, bensì anche la promozione e lo sviluppo dello sport attraverso convegni, meeting e incontri.

E in quest’ambito rientra l’appuntamento con “Io Divento – Il potere dello sport e la sua efficacia nella vita personale” che si terrà sabato prossimo presso la Sala Convegni del Castello di Conversano a cura di Giuseppe Martucci Zecca, professional coach specializzato in life coaching e sport coaching. Nel corso dell’evento, moderato da Teresa Satalino e a cui prenderà parte anche il Sindaco di Conversano, avv. Giuseppe Lovascio, si parlerà del potere dello sport e della sua efficacia nella vità personale di tutti i giorni. Ingresso gratuito ed start fissato per le ore 18.

