Futsal, Azzurri Conversano: U17 e U15 incantano nei tornei regionali

Prosegue senza sosta il cammino delle selezioni Under 15 e Under 17 degli Azzurri Conversano nei rispettivi campionati regionali di categoria. Ottime fino a questo momento le performance offerte dalle squadre guidate da Gianpiero Giliberti le quali occupano stabilmente le primissime posizioni della graduatoria.

Per quanto concerne la compagine U17, di grande prestigio è stata la vittoria ottenuta domenica scorsa nello scontro diretto contro i putignanesi dello Sport Five battuti a domicilio con il punteggio di 5-1 grazie alle reti messe a segno da Marinelli, Lomele e Coppola con quest’ultimi autori entrambi di una doppietta. Il risultato ottenuto sul gommato del PalaFive ha permesso a Sannino e compagni di guadagnare il primo posto provvisorio della classifica del girone B, frutto di otto vittorie e due sconfitte, anche se Asd Sportivamente Amici e Itria Football Club hanno rispettivamente una e due gare in meno e potrebbero far scivolare gli Azzurri in terza posizione.

Molto buono anche il momentaneo piazzamento della formazione Under 15 che grazie a cinque successi, un pareggio ed una sconfitta negli incontri sin qui disputati occupa il secondo posto alle spalle dell’Itria Football Club, capolista indiscussa del torneo. Nell’ultimo match disputato gli “azzurrini” hanno dovuto arrendersi ai pari età dell’Asd Sportivamente Amici al termine di una gara molto combattuta e chiusa sul punteggio di 8-5 per i polignanesi.

Nel prossimo turno, in programma domenica, l’U17 affronterà, davanti al pubblico amico del San Giacomo, l’Asso Don Bosco di Santeramo con fischio d’inizio fissato alle 11. Turno di riposo, invece, per la selezione Under 17.

