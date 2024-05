La Virtus Francavilla Under 15 mette nel mirino la semifinale playoff

Piccolo appuntamento con la storia per la formazione Under 15 della Virtus Francavilla, che confida domenica mattina di strappare il pass per le semifinali playoff. I baby biancazzurri di mister Luciano Montesardi ospiterà alla Nuovarredo Arena il Perugia per il ritorno dei quarti di finale, dopo aver già vinto 3-1 in Ubria domenica scorsa.



In occasione della gara di andata sono scesi in campo ben cinque calciatori sotto età: tre classe 2010 e due classe 2011. La Virtus Francavilla è infatti la squadra più giovane della competizione, ed è ad un passo dalle semifinali playoff. Fischio d’inizio fissato per le ore 11.00.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author