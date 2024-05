FOGGIA – Nicola Canonico scioglie le riserve e attraverso un comunicato stampa fa sapere che l’iscrizione al prossimo campionato di serie c è in fase di completamento. L’imprenditore barese ringrazia la sindaca Episcopo e gli assessori Frattarolo Di Molfetta per la partecipazione al processo di vendita delle quote del club. Canonico nel comunicato ha voluto tranquillizzare i tifosi del Foggia e allo stesso momento ringraziarli per il supporto e la fiducia. Il presidente rossonero chiude il comunicato con un incitamento che mette d’accordo tutti: Forza Foggia!

