Trapani pigliatutto, i siciliani vincono la Coppa Italia di Serie D

Il Trapani non vuole saperne di fermarsi e, dopo aver dominato il Girone I, si aggiudica anche la Coppa Italia di Serie D battendo nella doppia finale il Follonica Gavorrano. I toscani avevano vinto per 0-1 la gara d’andata in terra siciliana, cancellando di fatto l’imbattibilità stagionale dei granata che, però, non hanno perdonato nel match di ritorno: al “Malservisi-Matteini” il Trapani vince 0-2 grazie alle reti di Kragl, dal dischetto al 42′, e Samake, autore del definitivo ribaltone al 65′.

La squadra di Alfio Torrisi (che aveva eliminato la Fidelis Andria ai quarti di finale) mette in bacheca la prima Coppa Italia di Serie D della sua storia e adesso sogna il “triplete”: domenica 2 giugno sarà semifinale d’andata a Caldiero Terme nella Poule Scudetto, in cui i granata hanno già contribuito all’eliminazione della Team Altamura.

