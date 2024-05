Taranto, pronto il piano B nel caso di indisponibilità dello ‘Iacovone’ a campionato in corso

Il Taranto prova a tutelarsi nel caso in cui lo ‘Iacovone’ dovesse rendersi indisponibile a campionato in corso. La società del Presidente Massimo Giove, dopo aver incassato il rifiuto di diverse amministrazioni di comuni limitrofi, ha ottenuto l’ok dal Comune di Castel di Sangro per l’utilizzo dello stadio ‘Teofilo Patini’ come piano B. Oggi il Comune di Castel di Sangro attraverso apposita delibera ne ha autorizzato l’utilizzo. Questo non significa che il Taranto giocherà in Abruzzo il prossimo campionato. Si tratta solo di una decisione per tutelare il club a torneo in corso.

ECCO LA DELIBERA:

La giunta comunale, – delibera numero 60 del 17 maggio 2024 – premesso che la società calcistica Taranto FC 1927 Srl ha richiesto di svolgere il campionato di Serie C, nonche’ i campionati juniores nella varie categorie: Primavera 4, Under 17 e Under 15 per la stagione 2024-25, vista l’indisponibilità dello stadio di Taranto Erasmo Iacovone. Il tutto a causa dei lavori inerenti l’assegnazione dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Che la predetta società ha dichiarato di aver verificato varie opzioni alternative alla sede naturale, rilevando a margine la piu’ idonea quella di Castel Di Sangro, in quanto dotata delle condizioni per la categoria di che trattasi. Che gli impianti sportivi sono liberi da impegni con compagini sportive e cio’ con riferimento ai campi da calcio, salvo l’utilizzazione del campo sintetico in uso alla scuola calcio e relative squadre, ragion per cui l’utilizzazione del medesimo impianto andrebbe condiviso con le esigenze delle associazioni locali.

CONSIDERATO, si legge sempre nella delibera di giunta consiliare, che la suddetta proposta determinerebbe una importante opportunità per l’economia della città e che tale iniziative comporterà l’insediamento della suddetta squadra assieme ad allenatori, tecnici, accompagnatori, supporter e stampa. Il che andra’ a concedere una importante opportunità in termini di residenzialità.

DELIBERA di accogliere la domanda del Taranto FC e concedere in esclusivo della Taranto FC 1927 Srl il campo A da gioco regolamentare in era e illuminazione notturna, oltre a 2 altri campi B/C in erba naturale, tutti di proprietà del comune, con annessi spogliatoi e magazzino per attrezzature in condizioni tali da consentire incontri di calcio e allenamenti ed in generale il regolare esercizio del gioco del calcio, mantenendoli in tali condizioni per tutta la durata del periodo di utilizzazione. Di concedere in esclusiva degli uffici per lo staff, l’allenatore, i suoi secondi nonche’ per i dirigenti idonei a permettere il regolar svolgimento della loro attività. Di concedere il campo sintetico con annesse tribune, spogliatoi e servizi igienici per gli spettatori, da condividere con le locali associazioni sportive. Di demandare ad apposita convenzione la regolazione del rapporto per il corretto utilizzo delle strutture concesse nonche’ per la copertura dei costi – canone.

