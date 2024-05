Sebastiano Posillipo, il presidente-calciatore che fa “brillare” la sua Stornara

Le parole di Sebastiano Posillipo, presidente-calciatore della Soccer Stornara, nel servizio.

STORNARA – A volte una carriera da giovane non basta, a volte non ci si accontenta mai e l’età non è sempre un limite, soprattutto se a comandare è la passione. Ne è un esempio la storia di Sebastiano Posillipo, un presidente col bel vizietto di scendere in campo. Un anno fa l’esordio con la sua Soccer Stornara in Terza Categoria. Fin qui, però, nulla di eclatante, se non fosse che il mitico “pres” sia sceso in campo alla freschissima età di 72 anni, posizione? Centravanti di manovra. Un episodio subito virale, che ha avuto poi seguito con la promozione in Seconda.

La sua Soccer Stornara, grazie ad una probabilissima fusione con la società Maracanà San Severo, potrà effettuare il doppio salto: la vittoria dei playoff di Seconda Categoria, ottenuta domenica scorsa, permetterà ai biancoverdi di disputare il campionato di Promozione. Per la prima volta nella storia la piccola comunità di Stornara sarà dunque rappresentata nella sesta serie nazionale, ed il presidente Posillipo, “Nanuccio” per gli amici, fa una promessa.

I dettagli nel servizio.

