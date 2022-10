CASTELLAMMARE DI STABIA – L’Audace Cerignola incassa il terzo ko di fila, perdendo 1-0 contro la Juve Stabia. Gli ofantini, imbottiti di seconde linee, salutano dunque la Coppa Italia al primo turno. Prima occasione nitida al 10′: Gerbo lancia in profondità Bentivegna che davanti a Trezza manda di poco a lato. Al 25′ Russo si rende pericoloso colpendo il palo esterno. Ancora Audace, al 38′ Achik scarica dalla distanza, palla poco sopra la traversa. Il primo squillo della ripresa è di marca stabiese: al 50′ Bentivegna rientra calciando sul primo palo, Trezza c’è. La Juve Stabia sblocca il match al 56′: gran gol del classe 2003 D’Agostino, che con una finta spiazza la difesa ofantina trovando poi l’angolino. Risposta immediata dell’Audace, al 57′ la conclusione di Ruggiero gira troppo tardi. Al 60′ Sainz Maza prova la botta da lontano sfiorando la traversa. Al 65′ il Cerignola resta in dieci a causa della doppia ammonizione incassata da Olivera, reo in questo caso di aver fermato una ripartenza dei campani. Al 67′ miracolo di Trezza, che respinge così il colpo di testa di Della Pietra. Ancora prodigioso il portiere gialloblú, che al 70′ neutralizza il tentativo di Silipo. Opportunità per l’Audace all’84’, Blondett stacca ma Vitali non arriva sul tap-in che sarebbe valso il pari. Pochi istanti dopo Guarracino calcia benissimo ma trova ancora la risposta di Trezza. Tra l’87’ e l’89’ Vitali si fa ammonire due volte lasciando i suoi in nove, il direttore di gara ammonisce per la seconda volta l’esterno gialloblú per simulazione. La Juve Stabia conquista con merito l’accesso al secondo turno di Coppa Italia, Pazienza dovrà ricomporre i pezzi in vista dell’importante scontro diretto contro il Messina.

Foto di SS Juve Stabia.

IL TABELLINO

Juve Stabia – Audace Cerignola 1-0

Marcatori: 11’st. D’Agostino (J).

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Peluso, Tonucci, Cinaglia, Dell’Orfanello; Berardocco (15’st. Maselli), Gerbo (31’st. Guarracino), Ricci (31’st. Altobelli); Bentivegna (15’st. Silipo), Zigoni (15’st. Della Pietra), D’Agostino. All. Colucci.

Audace Cerignola (4-3-3): Trezza; Olivera, Blondett, Gonnelli, Russo (26’st. Tascone); Capomaggio, Ruggiero (26’st. Inguscio), Sainz Maza (16’st. Langella); Achik, D’Andrea (26’st. Vitali), D’Ausilio (38’st. Botta). All. Pazienza.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

Note: ammoniti: Gerbo (J), Capomaggio (C), Tonucci (J), Olivera x2 (C), Vitali x2 (C), Peluso (J). Espulsi: Olivera (C), Vitali (C).