La sconfitta casalinga con il Brindisi ha fatto scattare qualche campanello d’allarme in casa Martina. La situazione non è delle più rosee, ma Massimo Pizzulli non perde la fiducia e non si sente messo in discussione. “Dall’inizio del campionato non ci gira bene, la squadra è imprecisa, ma è viva e mi segue. Senza dimenticare che in rosa abbiamo molti esordienti”.