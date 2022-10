Debutto con i fiocchi per Mehdi Dorval, scelto a sorpresa da Mignani per presidiare la corsia di destra nella sfida stravinta con il Brescia. La risposta è stata positiva, nonostante l’emozione iniziale per i 25mila tifosi del San Nicola. “Ero molto emozionato anche perché non mi aspettavo di scendere campo. Giocare davanti a 25mila persone non è facile, ho cercato di essere quanto più semplice possibile. Il gruppo? Mignani ci vuole sempre concentrati perché non possiamo sbagliare. Pucino? Abbiamo un bellissimo rapporto, mi ha aiutato tantissimo, solo felice di avere un compagno come lui. Categoria? Passare dalla D alla B è un salto è enorme. Inizialmente ho incontrato qualche difficoltà, ma i compagni mi hanno aiutato dandomi fiducia e forza per crescere. Adesso sono molto più tranquillo. Non vedevo l’ora di avere una chance per mettere in mostra le mie qualità”.