TARANTO – Il Monopoli espugna lo Iacovone e passa il primo turno della Coppa Italia di serie C. Capuano da spazio alle “seconde linee” e schiera dall’inizio ben sette juniores, dall’altra parte l’ex Laterza si affida a gran parte dei titolari. Primo tempo decisamente di marca biancoverde, dopo dieci minuti Simeri in contropiede salta anche Russo, ma rimedia Vona in corner. La rete che sblocca la gara giunge dopo 26 minuti, la firma il giovane Manzari finalizzando un traversone dalla sinistra. Ospiti vicini al raddoppio alla mezz’ora con Simeri che viene anticipato sottoporta da Granata, al 37′ sugli sviluppi di un corner Falbo in corsa e da buona posizione spedisce alto.

Nella ripresa dopo venti minuti sventola da fuori area di Starita, si oppone Russo. Sul capovolgimento di fronte Evangelisti dalla riga di fondo impegna Nocchi che respinge. Il Monopoli si rende pericoloso con Fella al 23′, diagonale deviato da Russo. Al 35′ Mastromonaco dai sedici metri prova la conclusione a sorpresa ma la sfera termina si poco alta. Due gol in due minuti nel finale di gara, prima il Monopoli raddoppia con Corti, tocco morbido sottoporta, poi Guida si procura un calcio di rigore e lo trasforma con freddezza battendo Nocchi dagli undici metri. Nei quattro minuti di recupero inutili i tentativi di pareggiare dei rossoblu. Da segnalare tra gli ionici l’esordio del centrocampista argentino Gaston Romano, qui sotto in azione.

TARANTO – MONOPOLI 1-2

RETI: 26′ p.t. Manzari (M), 43’s.t. Corti, 45 s.t.Guida (rigore T)

TARANTO (3-5-2): Russo; Manetta, Vona, Granata (16 s.t. Antonini); Mastromonaco, Chapi (1’s.t. Ferrara), Labriola (1’s.t. Evangelisti), Mazza, De Maria; Panattoni (16s.t. Raicevic), La Monica (1’s.t.Guida) A disp. Vannucchi, Caputo, Infantino, Maiorino, Tommasini, Romano. All. Capuano.

MONOPOLI (4-2-3-1) Nocchi; Viteritti, Fornasier(1’s.t. De Risio), Bizzotto, Falbo; Hamili (16 s.t Vassallo), Piccinni; Manzari (39′ s.t. Rolando), Fella, Starita (24 s.t. Bussaglia); Simeri (16 s.t. Corti). A disp. Avogadro, Iurino, Rolando, Montini, Radicchio, De Risio, Corti, Bussaglia, Vassallo, Ahmetaj, Cascella, Ciarrottola. All. Laterza.

ARBITRO: Vingo (Pisa).

AMMONITI: Starita, Vassallo (M); Mazza (T).